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شكرا لقرائتكم موعد الخسوف الكلي لـ القمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي، اليوم الاثنين، ظروف حدوث الخسوف الكلي لـ القمر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر.
خسوف كلي للقمر
وقال مرصد المجمعة في بيان عبر “تويتر”: “سيحدث خسوف كلي للقمر يوم الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1444ه الموافق 8 نوفمبر2022م والذي لن يكون مشاهداً بالمملكة”.
ونشر مرصد الجامعة المجمعة بياناً يوضح بالتفصيل ظروف وتفاصيل الخسوف الكلي للقمر كالتالي: