شكرا لقرائتكم موعد الخسوف الكلي لـ القمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي، اليوم الاثنين، ظروف حدوث الخسوف الكلي لـ القمر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر.

خسوف كلي للقمر

وقال مرصد المجمعة في بيان عبر “تويتر”: “سيحدث خسوف كلي للقمر يوم الثلاثاء 14 ربيع الآخر 1444ه الموافق 8 نوفمبر2022م والذي لن يكون مشاهداً بالمملكة”.

ونشر مرصد الجامعة المجمعة بياناً يوضح بالتفصيل ظروف وتفاصيل الخسوف الكلي للقمر كالتالي: