شكرا لقرائتكم جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي تفتح باب الترشيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الخامسة، والتي تُعد أول جائزة سنوية تنفرد بالاحتفاء بالإنجازات المتميّزة للمرأة السعودية في المملكة، وتسليط الضوء عليها.

6 مجالات رئيسية

وتُركز الجائزة على (6) مجالات هي: مجال العلوم الصحية، وموضوعه: الصحة النفسية، ومجال العلوم الطبيعية، وموضوعه: التطبيقات الصيدلانية والمركبات الجديدة، ومجال الدراسات الإنسانية، وموضوعه: دراسات علمية في تقنيات اللغات والترجمة، ومجال الأعمال الفنية، وموضوعه: أعمال فنية تعزّز هوية المملكة عالميًا، ومجال الأعمال الاجتماعية، وموضوعه: مبادرة اجتماعية في خدمة فئة الطفولة، بالإضافة إلى مجال المشاريع الاقتصادية، وموضوعه: مشاريع ريادية ساهمت في التصميم الداخلي.

وأكّدت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ورئيسة اللجنة العليا للجائزة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى في تصريح لها بهذا الصدد؛ على ما تحظى به المرأة السعودية من دعمٍ وتمكين في المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-؛ لتكون شريكة في التنمية المستدامة ومساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

منبر إعلامي واجتماعي

وبيّنت رئيسة الجامعة: “أنّ جائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي، تُعد منبرًا إعلاميًا واجتماعيًا للإبداع؛ يُسلّط الضوء كل عام على نجاحات المرأة السعودية في مختلف المجالات، تقديرًا لعطائهن، واحتفاءً بتميزهن، وتشجيعًا للسعوديات كافة لصعود قمم النجاح والإبداع، والمساهمة في تنمية هذا الوطن وارتقائه”.

الجدير بالذكر أنّ الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميّز النسائي يستمر حتى 15 يناير 2023م، وهو متاح للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة أو عن طريق الأفراد.

وتستقبل أمانة الجائزة طلبات الترشيح في فروع الجائزة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

https://nourahprize.pnu.edu.sa/customer/login#