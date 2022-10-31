شكرا لقرائتكم خالد الفيصل: الإنسان السعودي يحمل أمانة عظيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان يرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارة ومديري التعليم بالمنطقة.

رسالة سامية

وهنأ الأمير خالد الفيصل، الوزير البنيان بمناسبة الثقة الملكية التي اقتضت تعيينه وزيراً للتعليم ، مؤكداً سموه أن هذه البلاد خصها الله باحتضان المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميّز إنسانها بخاصية عظيمة تتمثل في خدمة البقعتين المقدستين وقاصديهما، ومن هذا المنطلق فإن الإنسان السعودي يحمل أمانة عظيمة وعلى عاتقه تقديم رسالة سامية ولأجل ذلك لا بد من أن يكون أنموذجاً يحتذى به، ومن هذا المنطلق فإن على التعليم دور كبير في تعزيز هذه المفاهيم وتكريس جوانبها لدى أبناء هذه البلاد ليكونوا قدوة في كافة الجوانب.

مشاريع التعليم

فيما عبّر وزير التعليم عن شكره وعرفانه لأمير منطقة مكة المكرمة نظير الدعم الذي تلقاه إدارة التعليم في المنطقة، مبيناً أن مشاريع التعليم في المنطقة تسير وفق الخطط الموضوعة لها ، خصوصاً في محافظة جدة والتي تشهد إزالة الأحياء العشوائية وفي هذا الجانب فإن الوزارة حريصة على استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات وتم في هذا الخصوص الانتهاء من 35 مشروعاً تعليماً ويجري تنفيذ 36 مشروعاً آخر بإجمالي 71 مشروعاً.