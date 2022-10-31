أخضر الشاطئية يفتتح مشواره في بطولة كأس القارات بملاقاة البرازيل

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تنطلق في الساعة الرابعة عصر الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، منافسات بطولة “كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية” التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الحادي عاشر على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش وتستمر حتى 6 نوفمبر 2022.

ويشارك في البطولة، التي أصبحت ثاني أهم بطولة للمنتخبات بعد كأس العالم، 8 من أقوى المنتخبات يمثلون مختلف قارات العالم هي: الإمارات، المملكة العربية السعودية، البرازيل، إيران، اليابان، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، الباراغواي.

وتبدأ المباريات في الساعة 4:00 مساء حيث يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع منتخب اليابان، ويلتقي المستضيف الامارات مع منتخب إسبانيا في الساعة 05:15 مساء، كما يلتقي منتخب المملكة العربية السعودية الضيف الجديد على البطولة الساعة 06:45 مساء مع منتخب البرازيل الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم 5 مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، ويلعب منتخب الباراغواي في مواجهة منتخب إيران الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات في الساعة 8:00 مساء.

وتستمر المنافسات غدًا الأربعاء 02 نوفمبر حيث يلعب منتخب اليابان في مواجهة منتخب الباراغواي في الساعة 04:00 عصرًا، ويلتقي منتخب البرازيل مع منتخب إسبانيا في الساعة 05:15 مساء، كما يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب المملكة العربية السعودية في الساعة 06:45 مساء، ويلعب منتخب إيران مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة 08:00 مساء.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي في ثالث أيام البطولة يوم الخميس 03 نوفمبر حيث يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره منتخب الباراغواي، ويلعب منتخب المملكة العربية السعودية أمام منتخب إسبانيا، ويلعب منتخب الإمارات في مواجهة منتخب البرازيل، فيما يواجه منتخب إيران نظيره منتخب اليابان، وتقام مباريات الترتيبية للمراكز من الخامس إلى الثامن في الساعة 04:00 مساء يوم الجمعة 04 نوفمبر يعقبه تنظيم حفل النجوم لتكريم أفضل المنتخبات واللاعبين والمدربين في كرة القدم الشاطئية بالعالم في الساعة 08:00 مساء، وتقام منافسات دور نصف النهائي في الساعة 06:45 مساء يوم السبت 05 نوفمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم الأحد 06 نوفمبر.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



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Source akhbaar24

