الكشف عن موعد عودة الغنام والدوسري لمعسكر الأخضر

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كشفت مصادر صحفية، أن الثنائي سلطان الغنام وناصر الدوسري، سيعودان إلى معسكر الأخضر الجاري في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، الخميس المقبل، بعد فراغهما من فترة العلاج والتأهيل في مستشفى سبيتار في قطر.

وأضحت المصادر وفقا لـ” الرياضية” أن الجهاز الطبي في المنتخب السعودي يتابع حالة اللاعبين بشكل دقيق مع مستشفى سبيتار، من أجل تجهيزهما بشكل كامل قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

وأشارت إلى أن سلمان الفرج، قائد المنتخب، غاب عن تدريب أمس الأول، ومواجهة هندوراس التجريبية التي انتهت بالتعادل السلبي، أمس ، بسبب الإنفلونزا.

وغاد الغنام والدوسري معسكر الأخضر، بسبب الإصابات التي لحقت بهما مع نادييهما، إذ يعاني الغنام من تمزق في العضلة، فيما داهمت إصابة مفصل القدم الدوسري.



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Source akhbaar24

