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كشف تقرير صحفي بريطاني الأحد، عن صدور كتاب بعنوان “ميسي ضد رونالدو” في الشهر المقبل، يكشف بعض كواليس مسيرة صاروخ ماديرا.
ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الكتاب يكشف أن كريستيانو رونالدو وصف عودته إلى مانشستر يونايتد بـ”الكارثة”.
ويوضح الكتاب أن
لم يكن سعيدا في العمل مع المدرب السابق، رالف رانجنيك، كما أنه اعترف لمدير تنفيذي كبير خلال حدث تابع للفيفا في المملكة المتحدة، قائلا “إن الأمر كارثي”.
بسبب #حمدالله.. الحريري يوجه رسالة إلى #النصر— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) October 31, 2022
التفاصيل| https://t.co/l9gpsgfdQ3 pic.twitter.com/VV4Q6mQkl8
ويشير الكتاب إلى أن رونالدو محبط من نقص الاستثمار في المرافق بملعب تدريب مانشستر يونايتد “كارينجتون”، ويرى أن النادي لم يتطور منذ رحيله إلى ريال مدريد في عام 2009.
وصدم رونالدو من أن القليل فقط من اللاعبين يشاركونه نفس مستوى الالتزام، للبقاء في ذروة اللياقة البدنية.
كما يكشف الكتاب أن ريو فيرديناند هو من أقنع رونالدو، في مكالمة هاتفية في الثالثة صباحا، بعدم التوقيع لمانشستر سيتي في صيف 2021.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يشن هجوما على مانشستر يونايتد.. ويؤكد أن قرار عودته كارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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