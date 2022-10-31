رونالدو يشن هجوما على مانشستر يونايتد.. ويؤكد أن قرار عودته كارثي

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كشف تقرير صحفي بريطاني الأحد، عن صدور كتاب بعنوان “ميسي ضد رونالدو” في الشهر المقبل، يكشف بعض كواليس مسيرة صاروخ ماديرا.



ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الكتاب يكشف أن كريستيانو رونالدو وصف عودته إلى مانشستر يونايتد بـ”الكارثة”.

ويوضح الكتاب أن

لم يكن سعيدا في العمل مع المدرب السابق، رالف رانجنيك، كما أنه اعترف لمدير تنفيذي كبير خلال حدث تابع للفيفا في المملكة المتحدة، قائلا “إن الأمر كارثي”.

ويشير الكتاب إلى أن رونالدو محبط من نقص الاستثمار في المرافق بملعب تدريب مانشستر يونايتد “كارينجتون”، ويرى أن النادي لم يتطور منذ رحيله إلى ريال مدريد في عام 2009.

وصدم رونالدو من أن القليل فقط من اللاعبين يشاركونه نفس مستوى الالتزام، للبقاء في ذروة اللياقة البدنية.

كما يكشف الكتاب أن ريو فيرديناند هو من أقنع رونالدو، في مكالمة هاتفية في الثالثة صباحا، بعدم التوقيع لمانشستر سيتي في صيف 2021.

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Source almnatiq

