- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاع الصادرات السلعية خلال شهر أغسطس 2022 مسجلة 133.7 مليار ريال، بنسبة 49.1% على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 60.2%.
وأوضحت الوزارة أن الميزان التجاري حقق فائضًا في شهر أغسطس 2022 بنحو 72.7 مليار ريال، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 20% لتبلغ نحو 61 مليار ريال.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية بنسبة 60.2% على أساس سنوي، وبلغت نسبة مساهمتها من إجمالي الصادرات نحو 74.4%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية “تشمل إعادة التصدير” ارتفاعًا بنسبة 16.6% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات ارتفاع واردات المملكة بنسبة 20%، إذ سجلت واردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها نسبة 19.6%، من إجمالي الواردات، كما بلغت نسبة معدات النقل وأجزائها 11.1%.
واحتلت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، إذ وصلت صادرات المملكة للصين نحو 23.5 مليار ريال، بنسبة 17.6% من إجمالي الصادرات، فيما وصلت قيمة الواردات 13 مليار ريال بنسبة 21.4% من إجمالي الواردات.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الاقتصاد”: ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 49% خلال أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.