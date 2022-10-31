بسبب حمدالله.. الحريري يوجه رسالة إلى النصر

︎ . وجه الناقد الرياضي سامي الحريري، رسالة إلى جماهير نادي النصر، بسبب الدولي المغربي لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله. رسالة إلى جماهير النصر ونشر الحريري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر، قائلًا: ” إلى متى، وغالبية مشجعي النصر يفكرون في حمدالله !! ركز في فريقك يا صديقي : أبحث عن مهاجم يعوض غياب أسطورة هجوم النصر طوال تاريخه .. هل صفقة جوناثان الفاشلة و صفقة أبو بكر عوضت غياب الكبير ؟ النصر لم يحقق بطولة خارجية من عام 1998 م يعني من 24 عام !! وأنت تفكر في حمدالله !!”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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