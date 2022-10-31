أمير مكة لوزير التعليم: الإنسان السعودي يحمل أمانة عظيمة وعلى عاتقنا رسالة سامية

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل ، أن هذه البلاد خصّها الله باحتضان المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميّز إنسانها بخاصية عظيمة تتمثّل في خدمة البقعتين المقدستين وقاصديهما.

وقال الفيصل خلال لقائه بوزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان ، في مقر الإمارة بجدة “إنه من هذا المنطلق يحمل الإنسان السعودي أمانة عظيمة، وعلى عاتقه تقديم رسالة سامية، ولأجل ذلك لا بد من أن يكون أنموذجاً يحتذى به.

وقدم الأمير خلال اللقاء التهنئة لـ”البنيان” بمناسبة تعيينه وزيرًا للتعليم، مشيدًا بالدور الكبير المنوط بوزارة التعليم في تعزيز هذه المفاهيم، وتكريس جوانبها لدى أبناء هذه البلاد؛ ليكونوا قدوة في مختلف الجوانب.

ومن جانبه أوضح وزير التعليم أن مشاريع التعليم في المنطقة تسير وفق الخطط الموضوعة لها، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات في محافظة جدة ، لافتًا إلى أن الوزارة أكملت 35 مشروعاً تعليمياً، فيما يجري تنفيذ 36 مشروعاً آخر بإجمالي 71 مشروعاً.



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Source akhbaar24

