زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب غربي تشيلي

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المناطق_واس
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم لوس ريوس الواقع غربي تشيلي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 1560.5 كلم من بلدة انكود الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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Source almnatiq
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