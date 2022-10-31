بمناسبة يوم الادخار العالمي.. “شؤون الأسرة”: 55% من السعوديين لا يدخرون الأموال

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يحتفل العالم اليوم( الإثنين)، 31 أكتوبر،باليوم العالمي للادخار بهدف نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية الادخار، والذي تم الإعلان عنه على يد الإيطالي فيليبو رافيزا في المؤتمر الأول الذي عقده تجمع بنوك الادخار في العالم، عام 1924م.

وأوضح مجلس شؤون الأسرة بمناسبة اليوم العالمي للادخار أن 55% من السعوديين لا يدخرون الأموال، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية 2030 لنمط الحياة رفع معدل الادخار من 6 إلى 10%.

وأبان المجلس أن نتائج الدراسة التي أجريت حول الأسباب التي تدفع السعوديين للادخار كشفت أن 58% يدخرون للأمور الطارئة، 34% للزواج 26% لتأمين مسكن، و17 % للاستثمار وتنمية الأصول المالية، 0.6% للسفر.

وأشار إلى أنه من فوائد الادخار، أنه يعطي القدرة على استقلالية اتخاذ القرار، والحصول على رافد مادي بعد التقاعد، بالإضافة إلى وجود محفظة مالية عند وقوع الأزمات، بخلاف تنمية الأصول المالية للأسرة عبر الاستثمارات.



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Source akhbaar24

