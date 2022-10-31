أمانة الحدود الشمالية تعالج 17 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة وهبوطات الشوارع خلال شهر أكتوبر

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المناطق_الحدود الشمالية
قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بمعالجة 5473 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة نحو 12212 مترًا مربعًا من هبوطات وتشققات الشوارع خلال شهر أكتوبر 2022 م، وفقاً لخطة عمل معتمدة.
ويأتي ذلك ضمن حملة “صور وأرسل” لمعالجة التشوه والبصري وتطوير منظومة القطاع البلدي في معالجة جميع أشكال التشوه البصري ضمن برنامج جودة الحياة، بمشاركة أفراد المجتمع في تقديم البلاغات عبر تطبيق بلدي.
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Source almnatiq
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