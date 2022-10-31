“ناسا”: كويكب بحجم أطول ناطحة سحاب في العالم يتخطى الأرض في هذا الموعد

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قالت وكالة الفضاء الدولية “ناسا” إن كويكباً مكتشفاً حديثاً بحجم أطول ناطحة سحاب في العالم تقريبا سيتخطى الأرض في عيد الهالوين.
وأضافت أن الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرا يسمى 2022 RM4، ويبلغ قطره ما بين 1083 و2428 قدما، وسيتخطى كوكب الأرض بسرعة نحو 52500 ميل في الساعة، أو ما يقرب من 68 ضعف سرعة الصوت.
وذكرت أن الكويكب سيكون يوم غد (الثلاثاء) على بعد 1.43 مليون ميل من الأرض، وهي مسافة تعادل نحو ستة أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر.
يذكر أن وكالة ناسا توقعت أن الأرض لا تواجه خطرا معروفا من اصطدام كويكب مروع لمدة 100 عام قادمة على الأقل.
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Source akhbaar24
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