لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة روشن للتطوير العقاري

︎ . تعلن شركة روشن للتطوير العقاري (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة. وظائف شاغرة بشركة روشن للتطوير العقاري وكشفت شركة روشن عن عدة وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف المجالات على الراغبين في الحصول على الوظيفة مراعاة الشروط ثم الدخول على رابط التقديم. المسميات الوظيفية: 1- مدير أول البنية التحتية المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في الهندسة المدنيةخبرة 8+ سنوات في تصميم البنية التحتية المدنيةخبرة في معايير السلطة المحلية ذات الصلة 2- مدير مساعد حوكمة الشركات المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في تخصص ذا صلة.خبر في مجال مماثل . 3- مدير استدامة الشركة المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة أو البناء أو العلوم أو الدراسات البيئية أو ما يعادلها.المفضل: درجة الماجستير ، الاستدامة والامتثال ، الدراسات البيئية أو ما يعادلها.معتمد من GRI أو ما شابه (مطلوب)أكثر من 5 سنوات من الخبرة في إعداد تقارير الاستدامة في شركة وطنية أو دولية (SABIC أو ARAMCO أو PIF أو ما شابه ذلك) أو شركة استشارية (KPMG ، EY ، إلخ.) 4-مدير أول المخاطر والمرونة المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجال ذي صلة بشكل مناسب ، مثل الأعمال والإدارة والمالية والمحاسبة ، إلخ. الخبرة 8-10 سنوات من الخبرة في استمرارية الأعمال / إدارة المخاطر / إدارة مخاطر المؤسسة ، المكتسبة إما داخليًا أو داخل شركة استشارية.شهادة مهنية في إدارة المخاطر ، من هيئة إدارة مخاطر معترف بها مثل معهد إدارة المخاطر (IRM). للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي : (اضغط هنا). ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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