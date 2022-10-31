سماع دوي انفجارات في “كييف” وانقطاع التيار الكهربائي

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سُمع دوي انفجارات عدة صباح اليوم (الإثنين) في كييف وذلك عقب الهجوم على الأسطول الروسي في القرم، والذي وقع ( السبت) الماضي.
وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في العاصمة الأوكرانية صباح اليوم.
وقال كليتشكو، “جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية”.
وسبق أن استهدفت العاصمة يومي 10 و17 أكتوبر بضربات من طائرات مسيرة طالت منشآت الطاقة في كييف، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي.
وكان هجوم بطائرات مسيّرة استهدف صباح (السبت) الماضي، سفناً عسكرية ومدنية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
وعقب الهجوم، أعلنت روسيا تعليق الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم.
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Source akhbaar24
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