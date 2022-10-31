“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

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المناطق_مكة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة وتشمل الخرمة، وتربة، ورنية، والموية، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات, خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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Source almnatiq

