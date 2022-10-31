” تخصصي تبوك ” ينجح في استئصال ورم سرطاني وزنه 7 كجم من صدر شاب مقيم

︎ . المناطق_تبوك تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك , من إجراء عملية جراحية ناجحة في الصدر لاستئصال ورم سرطاني يصل وزنه الى 7 كيلو و200 غرام , لمقيم يبلغ من العمر33 عاما ً, في عملية استغرقت حوالي 5 ساعات , تم خلالها استئصال الورم بالكامل بنجاح ولله الحمد . يُذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك أجرى قرابة 2596 عملية جراحية في مختلف التخصصات خلال الـ 9 شهور الماضية . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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