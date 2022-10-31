شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الأراضي بحي جوهرة العروس بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد حي جوهرة العروس في جدة، ارتفاعًا متوسطًا في سعر الأراضي السكنية بنسبة 17% خلال الربع الثالث من 2022.

المؤشرات العقارية

ووفقًا لتقرير عرضته قناة “الإخبارية” فإن المؤشرات العقارية لوزارة العدل سجلت متوسط سعر المتر في الربع الأول من عام 2022، 680 ريالًا، فيما بلغ عدد الصفقات 718 صفقة، وفي الربع الثاني سجل متوسط سعر المتر 789 ريالًا بعدد صفقات 364 صفقة، وفي الربع الثالث سجل متوسط سعر المتر 797 ريالًا بعدد صفقات 197 صفقة.