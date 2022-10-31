اخبار السعوديه

سببان للانهيارات الصخرية ومساعٍ للحل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم سببان للانهيارات الصخرية ومساعٍ للحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

بايدن يعلق على هجوم بيلوسي

الرياض - محمد الوسيري - قال المشرف على ورشة الانهيارات الصخرية في جامعة جازان، حسن مقبول: إن الجهات المعنية تعمل على إيجاد حلول لظاهرة الانهيارات الصخرية التي كان السبب فيها الأمطار والتوسع العمراني.

سببان:

وأوضح مقبول، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية: أن الانهيارات الصخرية ظاهرة تعتمد على سببين؛ الأول طبيعي بسبب الأمطار والآخر إنساني والمتمثل في التوسع العمراني.

تصريف المياه:

وتابع أنه يتم العمل على إيجاد حلول لتصريف مياه الأمطار في جازان، حيث إنه من خلال الزيارات الميدانية تم إيجاد بعض المناطق ذات الخطورة العالية، مضيفًا: نسعى لإيجاد حلول لتثبيت الصخور والتربة في هذه المناطق التي بها انحدارات جبلية.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا