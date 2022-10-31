شكرا لقرائتكم تطوير خدمات العمرة على نسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن شمس: إن إصدار التصاريح وحجز المواعيد لأداء العمرة تم تطويرها عبر تطبيق “نسك”.

وأوضح عبدالرحمن شمس، خلال مداخلته مع “قناة الإخبارية”، أن تطبيق اعتمرنا أصبح يسمى تطبيق “نسك”، وهي خدمة أصبحت متاحة للقادمين من خارج المملكة ولديهم رغبة في أداء العمرة.

مختلف أنواع التأشيرات

وتابع أن الخدمة أصبحت متاحة للراغبين في القدوم للمملكة بمختلف أنواع التأشيرات، حيث يمكن للحاصلين على التأشيرة تحميل تطبيق نسك، ومن خلالها يحصل على تصريح لأداء العمرة أو الصلاة في الروضة المشرفة، بحسب وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد.

برنامج شامل

وأضاف أن هناك برنامجًا كاملًا عبر شركات العمرة بالمملكة للمعتمر يشمل استقباله في منفذ الوصول والسكن في مكة أو المدينة بحسب المدة التي يرغبها المعتمر أو الزائر، ويشمل البرنامج أيضًا خدمات التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وأي مواقع تقع ضمن البرنامج الذي يشمل أيضًا خدمة التأمين الشامل على المعتمر، سواء التغطية الصحية بحالات أو حال وقوع حوادث أو تأخر رحلات الطيران أو أي أمر يعترض المعتمر خلال فترة وجوده في المملكة.