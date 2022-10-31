شكرا لقرائتكم عوامل تعزز الهوية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية الدكتور تركي بن عبيد: إن هناك الكثير من العوامل التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية.

عوامل عديدة:

وأكد ابن عبيد، خلال تصريحات إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن أبرز هذه العوامل المحافظة على العقيدة الإسلامية، والمحافظة على الهوية الأخلاقية للمجتمع.

ولفت إلى أن إظهار الصورة الحقيقية التي تليق بالمجتمع السعودي من العوامل التي تعزز أيضًا الهوية الوطنية.