شكرا لقرائتكم مواطن يزرع الأرز في الصحراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح المهندس عبدالرحمن بندقجي، في زراعة الأرز في صحراء مكة المكرمة، لتعد التجربة الأولى من نوعها في تجارب الزراعات الجافة في المناطق الصحراوية لمحاصيل الأرز.

وقال بندقجي وهو باحث متخصص في زراعة الأرز والزراعات الحديثة لـ”العربية. نت”: إن فكرة الزراعة بدأت منذ عامين في مدينة جدة، وكانت المزرعة بجوار البحر الأحمر بإشراف وزارة الزراعة والمياه.

تجربة جدة

ووفقًا لتصريحات بندقجي، بدأت عملية الري بواسطة مياه البحر ذات الملوحة العالية، قام خلالها بدراسة النباتات المزروعة والمياه المستخدمة في الري وكذلك المناخ والأجواء الحارة، وقد ساعدته هذه التجربة في زراعة نبات عضوي وتمثلت بزراعة الأرز في صحراء مكة المكرمة.

وتعد تجربة الزراعات الجافة لمحاصيل الأرز الأولى من نوعها في العالم، حيث تمت الزراعة بمواد مبتكرة عضوية صديقة للبيئة وبنظام الري خمس مرات في الشهر كذلك مع استمرارية حصاد المحاصيل طيلة العام لمدة خمسة أعوام، بحسب ما ذكره بندقجي.

فكرة الأرز

وأفاد المهندس بندقجي بأن فكرة زراعة الأرز جاءته بعد أن تم ترشيحها من قبل المستشارين في المركز البحثي، حيث اعتمد في تنفيذ فكرته على المواد المبتكرة والخبرة.

وقضى بندقجي نحو 12 ساعة لمتابعة زراعة الأرز وريه ومراقبته، حيث تبلغ مزرعته 2 هكتار وبعض المساحات الصغيرة التي تعتبر حقول تجارب متنوعة سواء بأنظمة الري أو سلوك النبات وغيرها.

ولفت بندقجي إلى أنه يمكن زراعة الأرز طوال العام وفي جميع الفصول، حيث توجد بمزرعته ثلاثة أصناف من الأرز وهي أرز الرؤية السعودي الأبيض والأرز الحساوي الأحمر بالإضافة إلى الأسود الإندونيسي.

وأشار إلى أنه في صدد تنفيذ تجربة زراعة الشاي السيلاني في ضواحي مكة المكرمة خلال الأشهر القليلة القادمة.