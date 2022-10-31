︎ . المناطق_ المدينة المنورة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد . وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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