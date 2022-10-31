تعليم ينبع يُنظم برنامجاً تعريفياً باحتياجات ذوي الإعاقة البصرية

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نظم تعليم ينبع أمس ، برنامجاً تعريفياً باحتياجات ذوي الإعاقة البصرية، أعدتهُ ونفذته معلمة العوق البصري بالثانوية الثالثة بينبع الصناعية أفراح الجاسر، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية أديبة بنت حميدي الفايدي وعدد من المشرفات التربويات والمعلمات والطالبات.

وأشارت ” الجاسر” إلى أن المعاق بصرياً يعيش عالماً ضيقاً محدودا نتيجة لعجزه البصري، مما قد يؤدي به إلى سوء التكيف مع البيئة المحيطة به، ومن هنا تنبع الحاجة إلى التعريف باحتياجات ذوي الإعاقة البصرية، وأهم البرامج المساعدة على التكيف مع إعاقتهم، وتقديم خدمات الإرشاد الأسري والتربوي والمهني المناسبة لهم، وذلك لمساعدتهم على إشباع حاجاتهم النفسية ومواجهة مشكلاتهم الخاصة ، والتغلب على الآثار النفسية المترتبة على إعاقتهم .

وأبانت ” الجاسر” أن البرنامج تضمن عدد من المحاور تناولت: تسليط الضوء على مرحلة المراهقة لذوي الإعاقة البصرية وكيفية التعامل معهم، التعريف بطريقة برايل وأهميتها في تعليم ذوي الإعاقة البصرية، إبراز أهمية وضرورة استخدام العصا البيضاء للمعاقين بصرياً ودورها في تعزيز الثقة لديهم في الانتقال والحركة دون الحاجة للأخرين، وتجربة العصا البيضاء مع الحضور.

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Source almnatiq

