عام / مصرع 68 شخصا جراء انهيار جسر غربي الهند

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نيودلهي 06 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 31 أكتوبر 2022 م واسلقي 68 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انهيار جسر للمشاة بولاية جوجارات غربي الهند .وقالت السلطات في الولاية في بيان، إن أكثر من 400 شخص كانوا “على أو حول” الجسر المعلق الواقع فوق نهر ماتشو في بلدة موربي عندما انهار مساء امس الاحد ، مضيفة أن 50 من مسؤولي البحرية و30 من القوات الجوية شاركوا مع فريق الإدارة الوطنية للكوارث في البحث عن المفقودين .ومن جانبه، قال ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، إنه أصدر تعليماته لرئيس وزراء الولاية بتعبئة فرق العمل على وجه السرعة لعملية الإنقاذ .وشيد الجسر التاريخي البالغ ارتفاعه 230 مترا في القرن التاسع عشر، وأغلق لمدة ستة أشهر للتجديدات وأعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي .// انتهي //05:04ت م0006

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