عام / مصرع 68 شخصا جراء انهيار جسر غربي الهند

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نيودلهي 06 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 31 أكتوبر 2022 م واس
لقي 68 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انهيار جسر للمشاة بولاية جوجارات غربي الهند .
وقالت السلطات في الولاية في بيان، إن أكثر من 400 شخص كانوا “على أو حول” الجسر المعلق الواقع فوق نهر ماتشو في بلدة موربي عندما انهار مساء امس الاحد ، مضيفة أن 50 من مسؤولي البحرية و30 من القوات الجوية شاركوا مع فريق الإدارة الوطنية للكوارث في البحث عن المفقودين .
ومن جانبه، قال ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، إنه أصدر تعليماته لرئيس وزراء الولاية بتعبئة فرق العمل على وجه السرعة لعملية الإنقاذ .
وشيد الجسر التاريخي البالغ ارتفاعه 230 مترا في القرن التاسع عشر، وأغلق لمدة ستة أشهر للتجديدات وأعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي .
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www.spa.gov.sa/2396884
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Source spa.gov
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