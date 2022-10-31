عام / كوريا الجنوبية تسجل 18510 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سيئول 06 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 31 أكتوبر 2022 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 18510إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 18حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29ألفا و 176حالة.

// انتهي //

06:04ت م

0007 سيئول 06 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 31 أكتوبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 18510إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25مليونا 557ألفا و 309، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 18حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29ألفا و 176حالة.// انتهي //06:04ت م0007 www.spa.gov.sa/2396885 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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