تفسير الأحلام تجارة كسب المال والشهرة

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الرياض - محمد الوسيري - قال المهتم بتفسير الأحلام “صالح البرقاوي”: إن مفسري الأحلام من النساء كان من الزمن الماضي رغم كثرة الشائعات عن وجود كاهنات ما قبل التاريخ الإسلامي.

وأوضح البرقاوي في فيديو بثته “الإخبارية”: فقد باتت وسائل الإعلام محل سباق لتفسير الأحلام بين النساء والرجال، فهناك من يتحلى بصفات تؤهله لتفسير الأحلام وهناك من يستغله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية وغير العربية من أجل المكاسب المادية والشهرة.

التلاعب بالعقول

من جهته، قال الداعية بدر العتيبي: إن تفسير الأحلام انتقل من كونها جزءًا من أجزاء النبوة إلى كونها وسيلة لكسب المال والشهرة والضحك على الناس بتفسيرات لا يعرفها إلا العلماء المتخصصون بتفسير الأحلام.

وأوضح العتيبي في فيديو بثته “الإخبارية” أن هؤلاء المفسرين يتلاعبون بعقول الناس وأموالهم، وهناك من يستغلها لتفسير أغراض مشبوهة لتحقيق المكاسب المالية والأخلاقية والفكرية وغيرها، مستغلين الأشخاص السُّذج البسطاء في تفسير أحلامهم.