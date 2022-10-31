شكرا لقرائتكم أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تنكر مواطنون في هيئات أشباح وزومبي وشخصيات مخيفة خلال مشاركتهم في ويكند الرعب ضمن فعاليات موسم الرياض.

ورصدت “متابعات الخليج 365” الإقبال الكبير على الفعالية وتنوع الأزياء والهيئات التي اتسمت بالرعب والخوف ضمن تلك الفعالية المميزة.

ويكند الرعب:

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أطلقت فعالية ويكند الرعب الفريدة والمختلفة، التي تعتمد على ارتداء أزياء التنكر بأكثر طريقة مرعبة، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يومَيِ الخميس والجمعة، وبدخول مجاني للمتنكرين بأزياء الرعب.