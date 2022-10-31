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أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب

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الرياض - محمد الوسيري - تنكر مواطنون في هيئات أشباح وزومبي وشخصيات مخيفة خلال مشاركتهم في ويكند الرعب ضمن فعاليات موسم الرياض.

ورصدت “متابعات الخليج 365” الإقبال الكبير على الفعالية وتنوع الأزياء والهيئات التي اتسمت بالرعب والخوف ضمن تلك الفعالية المميزة.

ويكند الرعب:

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أطلقت فعالية ويكند الرعب الفريدة والمختلفة، التي تعتمد على ارتداء أزياء التنكر بأكثر طريقة مرعبة، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يومَيِ الخميس والجمعة، وبدخول مجاني للمتنكرين بأزياء الرعب.

  • # أشباح
  • # موسم الرياض
  • # ويكند الرعب
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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