شكرا لقرائتكم قصة مفسر أحلام فرق بين عائلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المهتم بتفسير الأحلام صالح البرقاوي: إن هناك أخطاء غير مبررة وإشكاليات في تفسير الأحلام والتي تسببت في تدمير الأسر والعداوات والأمراض النفسية والمشاكل، لاسيما فيما يتعلق بأعمال السحر وما غيره؛ لأنها اتهامات تدمر المشاكل.

وأشار البرقاوي في فيديو بثته “الإخبارية” عن قصة تسببت فيها تفسير الأحلام في تدمير وتفريق عائلتين، ومنها قيام أحد المفسرين بالإشارة لوجود أعمال سحر بين سيدتين أقارب، بالقول: “فلان عملك سحر”، حيث كان عليها أن تشتكي هذا الشخص؛ لأنه تسبب في تدمير عائلة، وفقًا لرأيه.