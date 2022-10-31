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قصة مفسر أحلام فرق بين عائلة

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الرياض - محمد الوسيري - قال المهتم بتفسير الأحلام صالح البرقاوي: إن هناك أخطاء غير مبررة وإشكاليات في تفسير الأحلام والتي تسببت في تدمير الأسر والعداوات والأمراض النفسية والمشاكل، لاسيما فيما يتعلق بأعمال السحر وما غيره؛ لأنها اتهامات تدمر المشاكل.

وأشار البرقاوي في فيديو بثته “الإخبارية” عن قصة تسببت فيها تفسير الأحلام في تدمير وتفريق عائلتين، ومنها قيام أحد المفسرين بالإشارة لوجود أعمال سحر بين سيدتين أقارب، بالقول: “فلان عملك سحر”، حيث كان عليها أن تشتكي هذا الشخص؛ لأنه تسبب في تدمير عائلة، وفقًا لرأيه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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