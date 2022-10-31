شكرا لقرائتكم مشاكل تواجه مؤجري ومستأجري المنازل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المحامي أحمد أبو هاشم: إن أي قضية عقارية بين مؤجر ومستأجر لا تقبلها المحاكم إذا لم يكن العقد موثقًا عبر “منصة إيجار”، ولا يحق أي استحقاق مادي من المؤجر للمستأجر.

وأضاف أبو هاشم، في حواره لـ”الراصد”، أن التقدم عبر منصة إيجار بعقد إلكتروني يمكن أن تحكم به المحكمة، وغير ذلك سيواجه البعض مشاكل أخرى تتعلق بأجور المحامين والرسوم القضائية.

رفع قيمة الإيجار

وفيما يتعلق برفع قيمة الإيجار، أوضح أبو هاشم أنه في حال توثيق العقد عبر منصة إيجار، فإنه يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار أو إنهاء العقد قبلها بـ 60 يومًا، بإخطار المستأجر في حال كان العقد سنويًّا.

شكاوى المواطنين

وفي تعليقات المواطنين حول المشاكل التي تواجه مؤجري ومستأجري المنازل، تعددت المشاكل، وكانت أبرزها:

– عدم وجود عقد نظامي رغم وجود تشريع من الدولة.

– طمع المؤجر برفع قيمة الإيجار بسبب الخدمات المتوفرة بالمنطقة.

– تأخر المستأجر في دفع الإيجار وعدم اهتمامه بالنظافة وتأخره في دفع فواتير المياه والكهرباء.