شكرا لقرائتكم فكر مرتين مع رسائل إيقاف الحساب البنكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا البنك المركزي السعودي إلى التفكير مرتين قبل التفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف الحساب البنكي أو تطلب تحديث بيانات المستفيد البنكية.

قنوات رسمية:

وشدد المركزي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة التواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية فقط.

التصيد الإلكتروني:

وكانت البنوك السعودية حذرت في وقت سابق من التصيد الإلكتروني للضحية؛ حيث إنه إحدى الحيل المكشوفة.

وقالت البنوك السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: “خلك حريص وانتبه من الصفحات الإخبارية الوهمية أو أي شخص يتواصل معك بصفته محاميًا متخصصًا في استرداد أموال الاحتيال المالي ويطلب منك الدفع عبر روابط مشبوهة، لا تتجاوب قبل ما تدقق وتتأكد”.