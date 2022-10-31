شكرا لقرائتكم العيون الحارة بجازان بلا صيانة منذ 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعاني العيون الحارة في منطقة جازان الإهمال وعدم الصيانة منذ سنوات، رغم تصنيفها ضمن أفضل الوجهات السياحية العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا لمميزاتها الكيميائية ومواصفاتها الفريدة.

إهمال متواصل

وبحسب تعليقات الزوار التي نقلها “الراصد”، فالمنطقة تعاني من عدم وجود دورة مياه وعدم وجود صيانة مستمرة تسبب في تعطيل بعض المباني والمحال التجارية، رغم تصنيفها من أفضل الوجهات السياحية.

وقال أحد أهالي المنطقة: إن العيون الحارة تتميز بموقع إستراتيجي متميز لوجود بحيرة وادي جازان وحديقة الإسكان وممشى البحيرة، حيث تشهد المنطقة العديد من الزوار من داخل وخارج الوطن.

بحثًا عن الشفاء

ويأتي لهذا المكان الباحثون عن الشفاء وخصوصًا من يعانون من الأمراض الجلدية وبعض الأمراض غير المعروفة، حيث تتميز جازان بمجال السياحة والعلاج الاستشفائي لوجود ثلاث مناطق تضم العيون الحارة والتي تتمتع بغزارة من كمية المياه المتدفقة منها، ولكن ينقصها الاهتمام والتطوير، وهي مطالبات مستمرة من الأهالي لتطويرها والتي قوبلت بالصمت والتجاهل لأكثر من 10 سنوات.