مختبر متنقل لجودة وسلامة الأغذية والمياه بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف ضمان سلامة وجودة الغذاء المقدم للأهالي والزوار، أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال المختبر المتنقل الخاص بفحص جودة وسلامة الأغذية والمياه؛ للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة للأمراض، ومطابقتها للمواصفات.
اختبارات يتم إجراؤها :
ويضم المختبر المتنقل أجهزة حديثة لفحص المواد الغذائية في وقت قياسي، كما يمكنه إجراء عدد من الاختبارات من أبرزها:الكشف عن عناصر الحديد، الكبريت، النيتريت، النيترات، والفلور في الماء، واختبار حموضة الفوسفيتير في الدجاج بعد الطبخ، والكشف عن السموم الفطرية في الأغذية (البقوليات) والقهوة الخضراء والمحمصة، إضافة إلى الكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية كالفواكه والحليب والعسل، والكشف عن التلوث البكتيري بالمنشآت الغذائية، واختبار الكشف عن التلوث البكتيري في الماء بمختلف استخداماته.
اختبارات يتم إجراؤها :
- الكشف عن عناصر الحديد والكبريت في الماء.
- اختبار حموضة الفوسفيتير في الدجاج بعد الطبخ.
- الكشف عن السموم الفطرية في الأغذية.
- الكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية.
- الكشف عن التلوث البكتيري بالمنشآت الغذائية.
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