شكرا لقرائتكم خبر مختبر متنقل لجودة وسلامة الأغذية والمياه بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف ضمان سلامة وجودة الغذاء المقدم للأهالي والزوار، أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال المختبر المتنقل الخاص بفحص جودة وسلامة الأغذية والمياه؛ للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة للأمراض، ومطابقتها للمواصفات.

ويضم المختبر المتنقل أجهزة حديثة لفحص المواد الغذائية في وقت قياسي، كما يمكنه إجراء عدد من الاختبارات من أبرزها:

الكشف عن عناصر الحديد، الكبريت، النيتريت، النيترات، والفلور في الماء، واختبار حموضة الفوسفيتير في الدجاج بعد الطبخ، والكشف عن السموم الفطرية في الأغذية (البقوليات) والقهوة الخضراء والمحمصة، إضافة إلى الكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية كالفواكه والحليب والعسل، والكشف عن التلوث البكتيري بالمنشآت الغذائية، واختبار الكشف عن التلوث البكتيري في الماء بمختلف استخداماته.

اختبارات يتم إجراؤها :

