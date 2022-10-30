برنامج لإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية بجامعة نايف

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ويضم برنامج شهر نوفمبر التدريبي 20 دورة تدريبية، منها التقنيات الأمنية وخطة الطوارئ، تحري المعلومات من الويب العميق والمظلم، كشف تزوير الوثائق الثبوتية والمستندات المؤمنة، القيادة الاستراتيجية في إدارة التغيير، علم البيانات لتحليل بيانات الجريمة لوكالات إنفاذ القانون، والتخطيط الأمني لإدارة الحشود في المناسبات المهمة.يشار إلى أن الجامعة نفذت خلال أكتوبر 26 دورة تدريبية مثل الأمن الصناعي وأمن المنشآت الحيوية، وإدارة الحشود، والتخطيط الأمني لحماية المواقع الحساسة، والرقابة على حقوق الإنسان في السجون، والوعي الأمني. وتأتي هذه البرامج التدريبية من منطلق استراتيجية الجامعة 2019 - 2023 ومسؤولياتها، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
محتويات البرنامج:
- التقنيات الأمنية وخطة الطوارئ
- تحري المعلومات من الويب
- كشف تزوير الوثائق الثبوتية
- القيادة الاستراتيجية في إدارة التغيير
- علم البيانات لتحليل بيانات الجريمة
- التخطيط الأمني لإدارة الحشود
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