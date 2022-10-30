77 % من السعوديات لديهن الوعي الكافي بسرطان الثدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع رأي أن 77% من السعوديات لديهن معلومات توعوية كافية حول سرطان الثدي والفحص المبكر للمرض.

وأجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي «رأي» التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاعا على عينة عشوائية من النساء السعوديات حول سرطان الثدي بلغ حجمها 1078.

وأظهرت النتائج وعيا عاليا لدى العينة حول هذا المرض، إذ أجابت 76% من العينة بالإجابة الصحيحة عن ماهية جهاز الماموجرام ووظيفته، كما أن 77% منهن يرين أن لديهن معلومات كافية حول هذا المرض وضرورة الفحص المبكر للكشف له، ورأت 62% من العينة أن الجهود المبذولة في التوعية من هذا المرض ممتازة، و27% رأين أنها جيدة، مقابل 7% رأين أن هذه الجهود ضعيفة.

ووفقا لوزارة الصحة، يأتي سرطان الثدي بالترتيب الأول بين أكثر أنواع السرطان شيوعا، عالميا وإقليميا ومحليا، وهو السرطان الأكثر انتشارا على مستوى المملكة، وعند النساء، وكذلك الأكثر شيوعا بين السيدات بعمر 40 عاما فأكثر.

وأشارت الوزارة إلى أن 50% من حالات سرطان الثدي في المملكة يتم كشفها بمراحل متقدمة، مقارنة بـ20% في الدول المتقدمة؛ مما يرفع من معدل الوفيات ويقلل فرص الشفاء، فضلا عن ارتفاع تكلفة العلاج.

إن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بوساطة التصوير الشعاعي للثدي بالماموجرام، يزيد وبشكل كبير من نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما يزيد من خيارات وفعالية العلاج.

نتائج الاستطلاع

حجم عينة الاستطلاع 1078







% 76 على وعي بـ «الماموجرام»



% 62 جهود التوعية ممتازة



% 27 جهود التوعية جيدة



% 7 جهود التوعية ضعيفة



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