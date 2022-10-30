شكرا لقرائتكم خبر جلسة خليجية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لبناء ثقافة سيبرانية عالية وتهيئة البيئة الآمنة للأعمال، عقدت الإدارة العامة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جلسة توعوية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، لمنتسبي الأمانة العامة أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وتأتي الجلسة في إطار رسالة الهيئة الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة لتقليل المخاطر وتعزيز الثقة وتمكين النمو، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

وتناولت الجلسة التوعوية 4 محاور تتضمن ،حماية الفضاء السيبراني واستعراض الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية وأهمية الأمن السيبراني على المستوى الوطني وأبرز الأساليب والممارسات الآمنة لحماية منظومة الأمن السيبراني.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة ضمن الشراكات التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون للاستفادة من خبرات الجهات المتخصصة في جميع المجالات لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في هذا الشأن، وتهدف إلى تعزيز حماية المصالح الحيوية والأمن الوطني في المملكة، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.

محاور الجلسة:

