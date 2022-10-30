شكرا لقرائتكم خبر مجسمات الكائنات الفطرية تستقطب زوار حملة التشجير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي حملة «لنجعلها خضراء» ضمن جهود الإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، لزراعة 10 مليارات شجرة حول المملكة، وتعزيز إسهامات المملكة في مجال تنمية الغطاء النباتي، وتحسين جودة الحياة.واستكملت الحملة خلال الموسمين السابقين زراعة نحو 20 مليون شجرة في 500 موقع بمختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي، ونحو 70 ألف متطوع.
من جهة أخرى أكد المركز أن تسجيل محمية جزر فرسان كأول محمية سعودية في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو، يؤكد دور المملكة في حماية الأنظمة البيئية، وتنمية التنوع الأحيائي، مؤكدا أن محمية فرسان نموذج للتناغم بين الإنسان وطبيعته، وأيقونة الثراء البيئي والتنوع الأحيائي.
حملة التشجير والمستهدفات
10 مليارات شجرة حول المملكة
20 مليون شجرة تمت زراعتها
500 موقع للأشجار المزروعة
70 ألف متطوع في الحملات
كانت هذه تفاصيل خبر مجسمات الكائنات الفطرية تستقطب زوار حملة التشجير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.