شكرا لقرائتكم خبر مجسمات الكائنات الفطرية تستقطب زوار حملة التشجير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما استقطبت مجسمات الكائنات الفطرية الزوار، شارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المعرض المصاحب لحملة التشجير «لنجعلها خضراء»، في متنزه سعد الوطني، والتي تهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة، عبر تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير بمواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية والمحميات والأودية، إضافة إلى حملات لزراعة المناطق الساحلية والدافئة، وتنظيف الأشجار وتقليمها في المتنزهات.

وتأتي حملة «لنجعلها خضراء» ضمن جهود الإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، لزراعة 10 مليارات شجرة حول المملكة، وتعزيز إسهامات المملكة في مجال تنمية الغطاء النباتي، وتحسين جودة الحياة.

واستكملت الحملة خلال الموسمين السابقين زراعة نحو 20 مليون شجرة في 500 موقع بمختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي، ونحو 70 ألف متطوع.

من جهة أخرى أكد المركز أن تسجيل محمية جزر فرسان كأول محمية سعودية في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو، يؤكد دور المملكة في حماية الأنظمة البيئية، وتنمية التنوع الأحيائي، مؤكدا أن محمية فرسان نموذج للتناغم بين الإنسان وطبيعته، وأيقونة الثراء البيئي والتنوع الأحيائي.

حملة التشجير والمستهدفات

10 مليارات شجرة حول المملكة

20 مليون شجرة تمت زراعتها

500 موقع للأشجار المزروعة

70 ألف متطوع في الحملات