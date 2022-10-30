دقة التوقعات والتغيرات المناخية تتصدر اجتماع الأرصاد الخليجي

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وأوضح الدكتور غلام في كلمته الافتتاحية أن حجم التحديات الكبيرة التي تواجهنا بسبب تصاعد الظواهر الجوية الحادة والتغيرات المناخية المتسارعة على منطقة الخليج، يوجب علينا البحث بجدية علميا وعمليا في الحلول المناسبة والفرص المستفادة التي تساعدنا في مجابهتها، والحد من آثارها وتوسيع دائرة التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وإعداد الخطط المشتركة التي تسهم في ذلك.وأكد أن المملكة أولت اهتماما كبيرا بقطاع الأرصاد بإطلاق حزمة من المبادرات الوطنية والإقليمية، والتي تعكس اهتمام الدولة بقطاع الأرصاد ودوره في البرامج والخطط والمشاريع التنموية ودعم توجهات المملكة إقليميا ودوليا فيما يخص قطاع المناخ ومن أبرزها المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، وبرنامج استمطار السحب إضافة إلى مركز التغير المناخي.
وبين أن المملكة عززت من دور قطاع الأرصاد وعلاقته بالمناشط المختلفة، ومنها مبادرة تطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس ومبادرة زيادة التغطية الجغرافية ومبادرة منظومة معلومات الأرصاد والإنذار المبكر حتى تجاوزت دقة توقعاتنا 95% وعلى مساحة لا تتجاوز 1 كلم.
أهداف الاجتماع
- تعزيز العمل المشترك فيما يتعلق بالأرصاد الجوية
- التركيز على القضايا الاستراتيجية لمستقبل الأرصاد
- استعراض التحديات المناخية
- تحسين كفاءة وفاعلية منظومة التعاون المشترك
- مناقشة ظاهرة العواصف الرملية والتغيرات المناخية
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