الفائز بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات محمد الجابر: سأخصص 900 ألف ريال للاستثمار

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قال محمد الجابر، الفائز بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات، أن اشترى الدراجة على حسابه فيما شكر نادي الاتفاق، موكدًا، سيخصص حوالي 900 ألف ريال للاستثمار.

وأكد، الفائز بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات، في تصرحيات تلفزيونية عبر قناة الراصد: “أعتبر ساحر كمان، والمليون عبارة عن 100 ألف تصليحات ذاتية والـ 900 ألف استثمارات وننتظر العائد فيما بعد”.

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Source almnatiq

