فيديو.. هل المرأة تفسر الأحلام؟

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المناطق ـ متابعات
قال صالح البرقاوي، وهو مهتم بتفسير الأحلام، اليوم، إنه لم يرد أن المرأة في العصر الإسلامي فسرت الأحلام، لكن قد يوجد سيدات شاركن في هذا العمل قبل التاريخ الإسلامي.
وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن في التاريخ الإسلامي طبيبات، وشاعرات، وغير ذلك من وظائف الرجال التي قاسمتهم المرأة فيها، إلا أنه لا دليل على مشاركتهن في التفسير.
وبين أن في عصرنا أصبح الكل يعمل في تفسير الأحلام، وصار محل سباق، وقد يكون ذلك لتحقيق الشهرة، أو المكاسب المادية.
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Source almnatiq
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