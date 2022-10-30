هل تناول الفواكه في غير موسمها مُضر بالصحة؟.. أخصائي تغذية يُجيب

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تحدث إبر اهيم العريفي، أخصائي التغذية، عن فوائد وأضرار تناول الفواكه في غير موسمها، مؤكدً، أنه لا ينصح بتناول الفاكهة في غير موسمها.
وأكد إبراهيم العريفي أخصائي التغذية، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة روتانا خليجية: “البيوت المحمية ليست مُضرة، فهي توفر الغذاء، وبهذا الشكل يحافظ على سعرها، وأنها متواجدة طول الوقت.
وأضاف: “من ناحية شخصية أفضل كل شيء له موسم معين حتى لو جاء من مناطق حارة، فهي لا تنفع جسمك، فمثلا البرتقال في الشتاء به فيتامين سي لعلاج البرد ولذلك هناك أشياء تناسب أمراض الصيف وأشياء تناسب أمراض الشتاء”.
وأشار، أن الشيء في غير موسمه ليس له طعم والأفضل، أكل الفواكه والخضروات في مواسمها.
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Source almnatiq
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