وزير الرياضة يهنئ سند سفياني بعد تتويجه بطلا للعالم في الكاراتيه

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قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة إلى اللاعب سند سفياني، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أبارك لبطلنا سند سفياني تحقيق ذهبية العالم لفئة الأولمبي في الكاراتيه، أحسنت يا بطل.. نفتخر بك وبإذن الله تألق مستمر وذهب دائم.. ألف مبروك”.
وتوج سند سفياني ببطولة العالم لفئة الأولمبي في وزن +84، بعد فوزه بنتيجة 6-1 ضد المقدوني ستيفان.
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Source akhbaar24
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