كاميرا مراقبة ترصد كلباً يكاد يشعل حريقاً للحصول على البيتزا

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المناطق_الرياض

تعد كاميرات الحيوانات الأليفة المنزلية أحد مميزات العصر، ولعلّ الكثيرون يشعرون بالتقدير والامتنان لمخترع هذه الآلة المدهشة والتي لا تتوقف عند تسجيل اللحظات المميزة للحيوانات الأليفة ولقطاتهم المثيرة، فلها ميزات أخرى.. أهمها إنقاذ الحيوان الأليف من مشاكل قد يقع فيها.. أو حتى إنقاذ المنزل من الحرائق.. !

مؤخرا رصدت كاميرا حيوانات أليفة منزلية لحظة مدهشة لكلب من نوع الهاسكي غلبه فضوله حتى كاد أن يشعل النار في المنزل لولا تدخل صاحبته.

• الكلب يحاول اشعال الموقد

حسب موقع 999ktdy.com، فقد رصدت الكاميرا المنزلية كلب فضولي يعبث في أزرار موقد بغرفة طهي الطعام ، وقد ظهر في الفيديو أن الكلب يدفعه فضوله (أو جوعه) إلى محاولة الوصول إلى صندوق مغلق للبيتزا موضوع فوق موقد نظيف، وقد ظهر أن الكلب مهتم جدًا بكل ما هو موجود في علبة البيتزا. فقد حاول دفعها بفمه.

لم تمر ثوان إلا وأمكن مشاهدة الكلب خلال الفيديو وهو يضرب بمخلبه زراير الموقد، فقد كان يلف مقبض التحكم في الموقد عدة مرات.

• أمرين سيئين

حسب الموقع السابق فمن خلال إدارة المقبض ، يمكن للكلب أن يفعل شيئًا من أمرين سيئين:

1) يمكن أن يدور المقبض بما يكفي لتمرير موضع الإشعال والسماح بتدفق الغاز إلى المنزل.

2) أو يمكن أن يكون المقبض قد استدار للتو بما يكفي للهبوط على موضع الإشعال لإشعال الموقد بالفعل.

والذي حدث أن مخلب الكلب المحرك لمقبض التحكم هوى به لوضع الاشعال، على أن محاولات الكلب الشقي لم تنجح في البداية في إشعال الموقد، إلا أنه مع إصراره ودفعه مقبض التحكم أكثر من مرة، اشتعلت النيران بالموقد ، والذي أدى لاشتعال علبة البيتزا المصنوعة من الكرتون ، ومن ثم فقد بدأ الدخان في ملء الغرفة. ولولا انتباه السيدة صاحبة الكلب وقدومها سريعا للامساك بعلبة البيتزا ودفعها بعيدا عن الموقد لكانت النار اشتعلت بالموقد كله واحترق المنزل.

وقد علقت السيدة صاحبة الكلب عبر موقع kameraone.com، قائلة ” لقد حدث هذا لي ، وأنا محظوظة لأن منزلي لم يحترق.”

• فيديو فيروسي

لم يمر الفيديو مرور الكرام بل تناقلته المئات من صفحات مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي عقب نشره على موقع رديت reddit.com، وليتحول الفيديو لفيروسي حيث علق الكثيرون على حسن تصرف السيدة وسرعة انتباهها لشقاوة كلبها ، في حين حذر آخرون من ترك الحيوانات الأليفة بجوار الموقد تجنبا للحرائق التي قد تسببها الكلاب الشقية…!

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Source almnatiq

