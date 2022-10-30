بعد واقعة الطعن في إيطاليا.. بابلو ماري يغادر المستشفى

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غادر مدافع أرسنال الإنجليزى، المُعار لنادي مونزا الإيطالي، اللاعب الإسباني بابلو ماري، المستشفى، بعد خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه لعملية طعن في سوبر ماركت إيطالي.

وكان مركز تسوق في ميلانو، شهد منذ أيام قليلة، حادث هجوم طعن، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، من بينهم اللاعب بابلو ماري، مع الإبلاغ عن وفاة شخص.

وأصدر نادي مونزا الإيطالي بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله أن بابلو ماري صاحب الـ 29 عامًا، سيواصل مرحلة التعافي في المنزل، بعدما غادر المستشفى، صباح الأحد.

وقال النادي في بيانه: “مونزا يتقدم بخالص الشكر للبروفيسور أوزفالدو كيارا وجميع المتخصصين في مركز الإصابات في مستشفى نيجواردا في ميلانو”، مُضيفاً: “بابلو ماري نحن في انتظارك”.

كان مدير نادي مونزا، أدريانو غالياني، كشف فى وقت سابق أنه تقدم بطلب إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لتأجيل مباراتهم في الدوري ضد نادي بولونيا، المحدد لها الإقامة مساء الإثنين.



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Source akhbaar24

