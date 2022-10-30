وزير “النقل” يوضح لـ”أخبار 24″ ملامح تطوير قطاع النقل البري في حفر الباطن

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استعرض وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ملامح تطوير قطاع النقل البري ومستوى السلامة في حفر الباطن.

وأوضح، خلال حديثه لـ”أخبار 24” عقب تدشين أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف مطار القيصومة الإقليمي، أن هيئة النقل أطلقت العديد من المبادرات لتنظيم قطاع النقل البري، لرفع مستوى الجودة المقدمة ومستوى السلامة، حيث تم إنشاء منصة موحدة تربط كافة الحافلات والشاحنات على مستوى المملكة، وذلك للتأكد من صلاحية الشاحنات والأوزان والسرعة والتفريق بين شحن نقل الأدوية أو الأغذية والتأكد من مستوى درجة الحرارة.

وأضاف أن حفر الباطن باتت تشهد الآن تطبيق جميع خدمات التوصيل، ما يسهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وتطرق الجاسر للاستثمار، حيث أكد أنه تم توفير فرص ملاحية وتجارية، كما تحدث عن مشروع التوسعة والتطوير الذي حظي به المطار، حيث تمت زيادة مساحة صالة المغادرة الداخلية والدولية بنسبة 238%، لتصبح إجمالي المساحة 2300 متر مربع، كما تم رفع عدد مقاعد انتظار المسافرين لتصل إلى 180%، بالإضافة إلى إنشاء صالة القدوم المشتركة للرحلات الدولية والداخلية، تبلغ مساحتها 1600 متر مربع، ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار القيصومة لتصل إلى 367% سنويا.

وفي سياق متصل، أكدت شركة مطارات الدمام “داكو” والمسؤولة عن تشغيل مطار القيصومة، أنه لم تطرأ أي زيادة على عدد الوجهات الداخلية للمطار في الوقت الحالي، حيث يستقبل مطار القيصومة رحلتين داخليتين من جدة والرياض، ويعمل المطار على مدار 16 ساعة عمل متواصلة، وسيتم البدء بالاشتراطات اللازمة ليكون العمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً، مشيرة إلى أنه تم تخصيص منصات خاصة لذوي الهمم لتيسير أمور إجراءاتهم سفرهم.

وعلى مستوى الطاقة الاستيعابية، سيخدم مطار القيصومة أكثر من 700 ألف مسافر خلال العام الواحد، كما تم استبدال سيور الأمتعة ورفع كفاءة أجهزة الملاحة الجوية وزيادة المناطق التجارية والمكاتب الحكومية، والتي من شأنها تسهيل الخدمات على المسافرين.



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Source akhbaar24

