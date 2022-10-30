مختبرات متنقلة لسلامة الأغذية بالمناطق

ويضم «المختبر المتنقل» أجهزة حديثة لفحص المواد الغذائية في وقت قياسي، كما يمكنه إجراء العديد من الاختبارات من أبرزها: الكشف عن عناصر الحديد، الكبريت، النيتريت، النيترات، والفلور في الماء، واختبار حموضة الفوسفيتير في الدجاج بعد الطبخ، والكشف عن السموم الفطرية في الأغذية (البقوليات) والقهوة الخضراء والمحمصة، إضافة إلى الكشف عن متبقيات المبيدات في الأغذية كالفواكه والحليب والعسل، والكشف عن التلوث البكتيري بالمنشآت الغذائية، واختبار الكشف عن التلوث البكتيري في الماء بمختلف استخداماته.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تلك المختبرات المتنقلة تقوم بعدد من المهام تتمثل في استلام وتحليل عينات الأغذية والمياه وإصدار النتائج للجهات ذات العلاقة، وإجراء الفحص المختبري السريع للعينات المستلمة باستخدام أحدث الأجهزة، بجانب تقديم البيانات الوبائية والتعرف على الأغذية الخطرة، بالإضافة إلى الكشف عن الملوثات الغـذائية (الفيزيائية - الكيميائية - الميكروبية) ومباشرة عينات حالات اشتباه الـتسـمم الغذائي.
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