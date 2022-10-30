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252 عملية تشجير بالمنطقة الشرقية
نفذت أمانة الشرقية خلال العام الحالي 252 عملية تشجير المنطقة الشرقية ضمن الجهود التي تقوم بها الأمانة لزيادة النطاق الأخضر.وأكد مدير...
مختبرات متنقلة لسلامة الأغذية بالمناطق
بدأ العديد من أمانات المناطق والمدن إطلاق مختبرات متنقلة لفحص جودة وسلامة الأغذية والمياه؛ للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة...
77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد
تنظم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن غدًا، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة 77 جهة من كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين...
50 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية
شهدت المملكة انخفاضاً في وفيات وإصابات الحوادث المرورية بمعدل يفوق 50% خلال الستة أعوام الأخيرة.وبحسب مؤشرات السلامة المرورية، بلغت...
كانت هذه تفاصيل خبر آل فرج يستقبل مدير فرع حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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