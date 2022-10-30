اخبار السعوديه

آل فرج يستقبل مدير فرع حقوق الإنسان

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252 عملية تشجير بالمنطقة الشرقية

نفذت أمانة الشرقية خلال العام الحالي 252 عملية تشجير المنطقة الشرقية ضمن الجهود التي تقوم بها الأمانة لزيادة النطاق الأخضر.وأكد مدير...

a0bbbf6f7c.jpgالدمام: دوت الخليج
d191b95457.jpg05 ربيع الثاني 1444 هـ

مختبرات متنقلة لسلامة الأغذية بالمناطق

بدأ العديد من أمانات المناطق والمدن إطلاق مختبرات متنقلة لفحص جودة وسلامة الأغذية والمياه؛ للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1444 هـ

77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد

تنظم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن غدًا، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة 77 جهة من كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين...

icon-byline.pngالظهران: دوت الخليج
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1444 هـ

50 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في

شهدت المملكة انخفاضاً في وفيات وإصابات الحوادث المرورية بمعدل يفوق 50% خلال الستة أعوام الأخيرة.وبحسب مؤشرات السلامة المرورية، بلغت...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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