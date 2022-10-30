آل فرج يستقبل مدير فرع حقوق الإنسان

252 عملية تشجير بالمنطقة الشرقية نفذت أمانة الشرقية خلال العام الحالي 252 عملية تشجير المنطقة الشرقية ضمن الجهود التي تقوم بها الأمانة لزيادة النطاق الأخضر.وأكد مدير... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1444 هـ 05 ربيع الثاني 1444 هـ

مختبرات متنقلة لسلامة الأغذية بالمناطق بدأ العديد من أمانات المناطق والمدن إطلاق مختبرات متنقلة لفحص جودة وسلامة الأغذية والمياه؛ للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1444 هـ 05 ربيع الثاني 1444 هـ

77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد تنظم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن غدًا، فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف، بمشاركة 77 جهة من كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين... الظهران: دوت الخليج الظهران: دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1444 هـ 05 ربيع الثاني 1444 هـ

50 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في السعودية شهدت المملكة انخفاضاً في وفيات وإصابات الحوادث المرورية بمعدل يفوق 50% خلال الستة أعوام الأخيرة.وبحسب مؤشرات السلامة المرورية، بلغت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ربيع الثاني 1444 هـ 05 ربيع الثاني 1444 هـ

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