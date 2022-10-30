77 جهة لتوظيف خريجي جامعة الملك فهد

وتهدف الفعالية التي تستمر حتى الخميس المقبل إلى تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية.
كما تسعى الفعاليات إلى توعية الطلاب وتأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقًا للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل والمعايير الشخصية الخاصة بكل طالب، فضلًا عن تفعيل التعاون بين الجامعة وقطاعات المجتمع.
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