شكرا لقرائتكم خبر حرائق الغابات في العالم ترفع الطلب على وظيفة رجل إطفاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - موجهة نحو التفاصيل وتتمتع بالوحدة وتفضل التفكير المنطقي على التفكير المجرد. يشكل ذوو هذا النوع من الشخصية نحو 5.4% من السكان، غالبا ما يستمتعون بمعرفة كيفية عمل الأشياء.

نظرا لكونهم موجهين نحو النتائج، فإنهم يميلون إلى النظر إلى المشكلة بموضوعية واستخدام المنطق والمعرفة الفنية لتوليد حل، من مشاهير هذه الشخصية مايكل جوردن، بريس لي، توم كروز.

«مكة» بدورها جمعت أفضل 8 وظائف لهذه الشخصية:

(1) مراقب حركة جوية

مراقبو الحركة الجوية يحافظون على سلامة المطار من خلال تنسيق النقل الجوي. يوجهون عمليات الإقلاع والهبوط ويشرفون على حركة الطائرات. ينصب تركيزهم الرئيس على إبقاء الطائرات على مسافة آمنة من بعضها بعضا، لكنهم يعملون أيضا على تقليل التأخير والمساعدة في الحفاظ على الرحلات الجوية في الموعد المحدد قدر الإمكان.

المستقبل الوظيفي

مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يتوقع نمو عمل المراقبين الجويين 1% من 2019 إلى 2029. وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في السفر الجوي في العقد المقبل، فإن الطلب على المراقبين الجويين من المرجح انخفاضه بسبب الفضائية والتقنيات.

(2) عالم حيوان

يقوم علماء الحيوان وعلماء الأحياء البرية الآخرون بالتحقيق في الحيوانات ومعرفة كيفية تعايشها مع بيئاتها. يدرسون سلوكيات الحيوانات وخصائصها الجسدية، وكذلك كيف يؤثر النشاط البشري على وجودها. قد تتضمن المهام اليومية جمع البيانات البيولوجية للتحليل، والنظر في أنماط الهجرة أو التكاثر، وتحديد تأثير الإجراءات الغازية للبشر على موائلها.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في التوظيف بنسبة 4% لعلماء الحيوان بين عامي 2019 و2029، وهو ما يتساوى مع متوسط النمو المتوقع لجميع المهن. قد تجعل خبرة العمل السابقة والتدريب الداخلي المتقدم أكثر جاذبية في سوق العمل التنافسي.

(3) محلل نظم كمبيوتر

يعمل محللو أنظمة الكمبيوتر على تحسين وظائف وكفاءة بنية الكمبيوتر في المؤسسة. يدرسون نظاما لتحديد أوجه القصور والقيود فيه. قد تتضمن الوظائف وظيفة تصميم عناصر نظام جديدة، واختبار الهيكل الحالي، وتدريب المستخدمين.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن ينمو توظيف محللي أنظمة الكمبيوتر بنسبة 7% بين عامي 2019 و2029 - أسرع من المتوسط لجميع المهن -، قد يفكر المرشحون للوظائف في منصب في صناعة الرعاية الصحية، والتي يجب أن تعتمد بشكل متزايد على السجلات الطبية الالكترونية وأنواع أخرى من تكنولوجيا المعلومات.

(4) اقتصادي

يعمل الاقتصاديون في مجالات مختلفة، مثل التعليم والدراسات البيئية والرعاية الصحية والأعمال. يستخدمون الأساليب الكمية والنوعية لفحص إنتاج وتوزيع الخدمات والسلع والموارد.

يقوم الاقتصاديون بجمع البيانات وتحليلها، والبحث عن الاتجاهات الاقتصادية وتقييمها، وتكاليف الدراسة، ومراجعة إحصاءات التوظيف. كما أنهم يراقبون التضخم وأسعار الفائدة والقضايا المتعلقة بالضرائب.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن ينمو توظيف الاقتصاديين بنسبة 14% بين عامي 2019 و2029. ومن المرجح أن يتوسع الطلب على هذه الوظائف بسبب التعقيد المتزايد للاقتصاد العالمي وحاجة الشركات الكبيرة إلى تحليل البيانات الضخمة.

(5) مهندس كهرباء

يقوم مهندسو الكهرباء بالتصميم والاختبار والإشراف على إنتاج الأنظمة الكهربائية في مولدات محطات الطاقة وأجهزة الكمبيوتر والمحركات وأجهزة الاتصالات والملاحة والطائرات والسيارات وغيرها من المعدات. يعمل هؤلاء المحترفون في شركات هندسية أو قطاعات أخرى، مثل التصنيع.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن العمالة في مجال الهندسة الكهربائية ستنمو بنسبة 5% بين عامي 2019 و2029. يجب أن تزيد الابتكارات التكنولوجية الحالية من الطلب على المهندسين الكهربائيين في الطاقة الشمسية والاتصالات ومجالات التكنولوجيا الجديدة الأخرى.

(6) طبيب طوارئ

يقوم أطباء غرفة الطوارئ (ER) بتقييم وعلاج المرضى الذين يدخلون غرفة الطوارئ. كما يقومون أيضا بتثبيت ظروف المرضى واتخاذ القرارات المتعلقة برعايتهم، بما في ذلك قبولهم في المستشفى أو إحالتهم إلى المتخصصين للحصول على رعاية طويلة الأجل.

المستقبل الوظيفي

يعد قسم الطوارئ والأطباء الآخرون من بين المهنيين الأعلى أجرا في القوى العاملة اليوم. مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يتوقع نموا بنسبة 4% في التوظيف لهؤلاء العمال بين عامي 2019 و2029، وهو ما يماثل متوسط معدل النمو المتوقع لجميع المهن.

(7) رجل إطفاء

يعمل رجال الإطفاء في مجال علوم الحرائق جنبا إلى جنب مع مقدمي خدمات الإنقاذ وغيرهم من المهنيين. يستجيبون للحرائق النشطة في أماكن مختلفة ويساعدون أثناء حالات الطوارئ الطبية وحوادث السيارات والأزمات الأخرى.

يقود هؤلاء الأفراد عادة شاحنات إطفاء أو مركبات طوارئ أخرى، ويستخدمون الخراطيم والمعدات الأخرى لإطفاء الحرائق وإنقاذ الأشخاص من المباني المحترقة ومعالجة المصابين. قد يكون توقع الأداء تحت الضغط والمشاركة في صنع القرار العملي مناسبا لمقدمي خدمات الإنترنت الذين يسعون إلى المغامرة في عملهم.

المستقبل الوظيفي

يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي نموا في التوظيف بنسبة 6% لرجال الإطفاء بين عامي 2019 و2029. على الرغم من التحسينات في مواد البناء وقوانين مكافحة الحرائق، لا تزال الحرائق وحالات الطوارئ الطبية تحدث وتتطلب خدمات رجال الإطفاء. تسهم حرائق الغابات في العالم أيضا في الطلب المستمر.

(8) ضابط شرطة

ينتمي ضباط الشرطة إلى فئة أوسع من محترفي العدالة الجنائية الذين يحمون الأشخاص والممتلكات، ويفرضون القانون، ويجمعون الأدلة على النشاط غير القانوني، ويدافعون عن ضحايا الجريمة. يقوم هؤلاء الأفراد أيضا بدوريات في المناطق لاكتشاف الأنشطة المشبوهة، وإصدار الاستشهادات بمخالفات المرور، والإدلاء بشهاداتهم في المحكمة، والقبض على المشتبه فيهم جنائيا.

المستقبل الوظيفي

يستمر الطلب على ضباط الشرطة وغيرهم من المتخصصين في العدالة الجنائية في النمو بسبب الاهتمام المتزايد بأمن الحدود وتهديدات الإرهاب. يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي زيادة في توظيف ضباط الشرطة والمحققين بنسبة 5% بين عامي 2019 و2029.

خيارات الوظائف الإضافية:

