شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى جمال عارف يثير الجدل بعد فوز الأهلى بكأس السوبر أمام الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الإعلامي السعودي جمال عارف عبر برنامج أكشن يا دوري، عن مواجهة الزمالك والأهلى فى كأس السوبر المصري، حيث أكد أن الفريق الأحمر لم يتسحق المشاركة فى المباراة من الأساس، خاصة أن الزمالك هو من يحمل لقب الدوري والكأس، مما يجعله يتعجب من مشاركة الشياطين الحمر فى هذه المواجهة.

ولم يتطرق جمال عارف فى الحديث عن أي جانب فني للمباراة، ولكنه أنتقض مشاركة الفريق الأحمر، كما أشار إلى تفوق الفارس الأبيض وهيمنته على الكرة المصرية بشكل كبير فى السنوات الاخيرة، والدليل على ذلك حصد الزمالك لبطولة الدوري المصري فى آخر نسختين.



جمال عارف يتحدث عن تقنية الفار فى مصر

وواصل جمال عارف أن دخول تقنية الفار فى الدوري المصري جعل الزمالك بطلًا للمسابقة فى آخر نسختين، ليفتح النار على مصرعيه أمام النادي الأهلى ويشكك فى بطولات الفريق العديدة، كما أضاف أن الفارس الأبيض هو الفريق الأفضل فى القارة السمراء حاليًا، مما يجعله مرشحًا بقوة للفوز بدوري أبطال إفريقيا فى نسخته الحالية.



الجماهير الحمراء تسخر من جمال عارف!

ووجهت جماهير النادي الأهلى تصريحات جمال عارف بسخرية كبيرة، خاصة أنه يميل دائمًا لكافة الزمالك فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنها تري أن الإعلامى السعودي ما زال متأثرًا بهزيمة الزعيم الهلالي القاسية فى كأس العالم أمام الفريق الأحمر برباعية نظيفة.